Оккупанты обстреливают город и окрестности, их вытесняют ВСУ: какая ситуация в Харькове утром 30 марта

Оккупанты обстреливают город и окрестности, их вытесняют ВСУ: какая ситуация в Харькове утром 30 марта

Что происходит в Харькове.

Ситуация в Харьковской области остается напряженной из-за российского вторжения. Оккупанты продолжают обстреливать город и окрестности. Однако ВСУ держат свои позиции и ведут операции по вытеснению врага.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Харькове за минувшие сутки, 29 марта.

Российские оккупанты обстреляли Харьков "Градами"

Армия Российской Федерации выпустила две крылатые ракеты по городу Люботин в Харьковской области. Один человек погиб, есть пострадавшие.

В Харькове обнаружили школьника, бессознательно работавшего корректировщиком огня

"Я занимался координированием огня в Телеграмме", — рассказывает школьник, который говорит, что наткнулся на рекламу в Интернете, где обещали деньги за простые задания. Одно из таких — делать скриншот гугл-карты по конкретным адресам в Харькове. А через несколько дней туда попали вражеские снаряды.

Getty Images

В Харькове местные жители вместе с коммунальщиками убирают улицы от завалов

В Харькове местные жители вместе с коммунальщиками не сидят, сложа руки. Они собрались убирать родной город от последствий разрушений. Видео сплоченной работы выложили в Сети.

ВСУ вытесняют оккупантов на некоторых направлениях в Харьковской области

Возле Изюма Харьковской области ведутся ожесточенные бои с российскими оккупантами. Эта точка на карте до сих пор остается критической. Между тем, ВСУ держат свои позиции и ведут операции по вытеснению врага из Роганского, Чугуевского, Дергачевского направлений.

Getty Images

Над Харьковщиной украинская ПВО сбила вражеский истребитель-бомбардировщик и БПЛА

"И снова район Изюма, который притягивает вражеские воздушные цели на верную гибель. Благодаря нашему ПВО 29 марта — минус один БПЛА и минус один "всепогодный" истребитель-бомбардировщик. Нет для вас над Украиной благоприятной погоды и не предполагается", — говорится в сообщении.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Как выглядит Харьков после российских обстрелов?

Читайте также: