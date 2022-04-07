Оккупанты обстреливают город, людей призвали эвакуироваться: какая ситуация в Харькове утром 7 апреля

Что происходит в Харькове.

Ситуация в Харьковской области остается напряженной из-за российского вторжения. Оккупанты продолжают блокировать город и совершают артиллерийские обстрелы. Жителей области призывают срочно эвакуироваться, между тем необходимости выезжать из Харькова нет.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Харькове за минувшие сутки, 6 апреля.

Российские оккупанты продолжают блокировать и обстреливать Харьков

На Слобожанском направлении войска РФ не прекращают обстрелы Харькова. Также они начали использовать железную дорогу для более оперативной переброски военных грузов из России на оккупированную территорию Украины, сообщили в Генштабе ВСУ.

Из Харьковской области жителей призвали эвакуироваться

В связи с обострением военных действий глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов призвал эвакуироваться поездами жителей Лозовой и Барвинкового.

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Из экопарка Харькова эвакуировали пятерых львов и других животных

Работникам харьковского экопарка Фельдмана, несмотря на обстрелы, удалось прорваться на территорию заведения и эвакуировать оттуда пять львов, ягуара и пантеру, сообщил владелец экопарка, бизнесмен Александр Фельдман.

Необходимости в эвакуации из Харькова нет

Мэр Харькова Игорь Терехов уже во второй раз заявил, что город хорошо вооружен и готов к обороне, поэтому на данный момент потребности в централизованной эвакуации нет.

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В Харьковской области ВСУ уничтожили колонну вражеских танков и взорвали вертолет

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В Харьковской области оккупанты пытались прорваться в сторону города Барвинково, впрочем потерпели поражение. Вооруженные силы уничтожили колонну вражеских танков. А до этого взорвали вертолет, разведывавший позиции ВСУ по этому направлению. По данным командования десантно-штурмовых войск, это очередной случай, когда наши защитники креативно уничтожают российскую авиацию противотанковым оружием.

Ночью оккупанты нанесли около 27 ударов по Харькову с разных видов оружия.

В ночь на 6 апреля российские оккупанты нанесли по Харькову около 27 ударов из разных видов оружия, сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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В Харьковской области бандиты расстреляли людей в автомобиле, а затем сожгли

В Харьковской области в Великобурлукском районе группа молодых людей расстреляла владельца фермы с двумя работниками, а затем сожгла их. Полицейские задержали одного из участников преступления, еще пятеро его подельников скрылись на временно оккупированной врагом территории, сообщает Нацполиция.

Оказалась поклонницей "русского мира": в Польше из элитной гостиницы со скандалом выгнали харьковчанку

Харьковчанку, оказавшуюся поклонницей "русского мера" выгнали из гостиницы Hilton в Польше за пророссийские взгляды. Она распространяла ложь о якобы обстреле Харькова Вооруженными силами Украины.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что российские оккупанты концентрируют силы возле Харькова, чтобы оцепить украинских военных в зоне ООС. Харькову при этом ничего не угрожает.

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Несмотря на обстрелы, удалось вывезти львов из вольеров в Харькове

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