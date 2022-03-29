Оккупанты обстреливают город, однако туда возвращаются семьи: какая ситуация в Харькове утром 29 марта

Оккупанты обстреливают город, однако туда возвращаются семьи: какая ситуация в Харькове утром 29 марта

Что происходит в Харькове.

Ситуация в Харьковской области остается напряженной из-за российского вторжения. Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и окрестности, убивать жителей. Однако в город начали возвращаться целыми семьями. Сейчас там разрушены около 1200 жилых домов.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Харькове за минувшие сутки, 28 марта.

Оккупанты не наступают на Харьков, но продолжают обстреливать город

В направлении на Харьков наступательных действий враг не проводил, продолжает блокировать город и наносить огневые удары по гражданской инфраструктуре. Проводит мероприятия по логистическому обеспечению войск, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Малая Рогань в Харьковской области — под контролем ВСУ

ВСУ в Харьковской области на некоторых направлениях перешли в контрнаступление. Мала Рогань полностью находится под контролем украинских войск и "зачищена" от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка возле Балаклеи.

В Харьков возвращаются мужчины и даже целые семьи

Мэр Харькова Игорь Терехов рассказал, что в город возвращаются люди. Прежде всего, это мужчины, которые увезли свои семьи в безопасные места. Более того, возвращаются даже целые семьи.

"Сейчас у нас есть возможность эвакуировать людей, но желающих почти нет", — сказал он.

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Оккупанты потеряли еще один самолет и беспилотник

В Харьковской области в понедельник, 28 марта, ВСУ уничтожили российский самолет и беспилотник.

В Харькове разрушены уже более 1400 объектов

Россияне разрушили 1410 объектов в Харькове, из которых 1177 – жилые дома. Разрушены и повреждены 53 детских сада, более 50 школ, 10 больниц. Людей, лишившихся жилья, переселяют в сады и школы, на станции метро.

"Не смотря ни на что, весь город работает как один механизм, волонтеры, полиция развозят гуманитарную помощь даже туда, где обстрелы не прекращаются. Мы все являемся одним – делаем общее дело. Харьков живет и работает. Работу не прекращает никто. Коммунальные службы ремонтируют поврежденную инфраструктуру и вывозят мусор. Все разбирают завалы и убирают наши улицы. Ситуация сложная, но контролируемая. Наш бизнес открыл магазины и супермаркеты, все необходимое есть!", — сообщил мэр города.

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На Харьковщине оккупанты убили семь жителей одного села, еще пятеро — ранены

Военнослужащие ВС РФ совершили артиллерийский обстрел с. Оскол Изюмского района Харьковской области. Погибли 7 человек, 5 – ранены. Среди жертв есть дети.

В Харьковской области оккупанты обстреляли авто с семьей: не выжил никто

Между Шевеловкой и Гусаровкой российские военнослужащие обстреляли машину Honda, где находилась семья. Погибли мужчина, женщина и 3-летний ребенок.

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Оккупанты снова обстреляли исследовательскую ядерную установку в Харькове

Здания и инфраструктура, расположенные на территории ННЦ ХФТИ, в том числе ЯПУ "Источник нейтронов", получили серьезные повреждения. Подробно оценить масштабы повреждений и их влияние на ядерную и радиационную безопасность пока невозможно из-за интенсивных боевых действий.

Россияне используют свою новую залповую систему дистанционного минирования "Земледелие"

В Харьковской области российские оккупационные войска используют свою новую инженерную систему дистанционного минирования. Она предназначена для создания минных полей на расстоянии от 5 до 15 км. Машина работает по типу реактивной системы залпового огня, но вместо взрыва ракеты устанавливает много дистанционных мин за единицу времени. Фактически враг может за очень короткий срок минировать значительные площади.

Фото: Государственная инспекция ядерного регулирования Украины/Facebook

На Харьковщине из грязи откопали танки оккупантов и передали ВСУ

Танки оккупантов застряли в поле при попытке штурма Харькова. Они их просто бросили и ушли. Оставленная техника долгое время соблазняла, чтобы ее сожгли, но военнослужащие ВСУ решили подождать и дождались удобного момента.

Писатель Сергей Жадан попал под обстрел российской армии в Харькове

"Немножко попали под обстрел. Все живы, все здоровы. Четыре прихода, ракеты, скорее всего. Мужики идут по улице, лениво попивая пивко (где только взяли?), даже не оглядываются на взрывы, хотя упало совсем рядом. Берегите себя, дорогие братья и сестры", — рассказал Жадан.

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Рашисты не прекращают уничтожать жилые дома Харькова

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