Оккупанты обстреливают громады Бучанского района: названы самые опасные направления Киевской области

Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель – бои.
В Киевской области по состоянию на 24 марта самыми опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская громады, Мощун и север Вышгородского района.
Об этом 24 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка.
Так, ситуация в области по состоянию на утро 24 марта такова:
Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы
Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Бучанский район
- Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады – под обстрелами. Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижовка.
- Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.
- В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага.
- Бучанская и Немишаевская общины – враг окопался.
- Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель – бои.
- Коцюбинская громада – минометный обстрел.
- Враг ведет авиаразведку.
Броварской район
В Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громадах – вражеская техника.
Вышгородский район
В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован.
Фастовский район
с. Ясногородка под обстрелами.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 29-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 24 марта от рук россиян погибли 128 детей.
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