Оккупанты обстреливают громады Бучанского района: названы самые опасные направления Киевской области

Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель – бои.

В Киевской области по состоянию на 24 марта самыми опасными направлениями являются Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, Дмитровская и Макаровская громады, Мощун и север Вышгородского района.

Об этом 24 марта сообщает официальный Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации Александра Павлюка.

Так, ситуация в области по состоянию на утро 24 марта такова:

Белоцерковский, Бориспольский и Обуховский районы

Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Бучанский район

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Дмитровская громады – под обстрелами. Особенно страдают Макаров, Копылов, Севериновка, Колонщина, Мотыжин, Ясногородка, Березовка, Бабинцы, Здвижовка.

Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.

В Бородянской, Дмитровской, Бучанской и Гостомельской громадах – перемещение врага.

Бучанская и Немишаевская общины – враг окопался.

Житомирская трасса, Ирпень, Гостомель – бои.

Коцюбинская громада – минометный обстрел.

Враг ведет авиаразведку.

Броварской район

В Барышевской, Калитянской, Великодымерской и Калиновской громадах – вражеская техника.

Вышгородский район

В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован.

Фастовский район

с. Ясногородка под обстрелами.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 29-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 24 марта от рук россиян погибли 128 детей.

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