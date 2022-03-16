Оккупанты обстреливают гумкоридоры автобусов, населенные пункты и точки сбора людей — Верещук

Украинский спасатель Алексей Данченко захватили оккупанты и до сих пор не отпускают.

Россия в очередной раз нарушает договоренности о прекращении огня при работе гуманитарных коридоров, которыми должны эвакуировать мирных жителей.

Об этом вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила на брифинге 16 марта.

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"Как я вас уже информировала предварительно, во время работы гуманитарных коридоров за последние несколько дней со стороны России начались грубые нарушения договоренностей о прекращении огня. Оккупанты начали обстреливать гуманитарные коридоры автобусов, обстреливать населенные пункты и точки сбора людей, из которых планировалась эвакуация мирного населения, а также брать в заложники сопровождающих их лиц. Так, продолжает находиться в плену наш спасатель Алексей Данченко, а дальше уже о захвате Мариуполя говорит", — сказала она.

Напомним, оккупанты захватили больницу в Мариуполе и взяли 400 человек в плен.

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