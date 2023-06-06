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Оккупанты обстреливают Херсон во время эвакуации людей после подрыва Каховской ГЭС – есть раненые

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2385
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты обстреливают Херсон во время эвакуации людей после подрыва Каховской ГЭС – есть раненые

Оккупанты обстреливают Херсон во время эвакуации людей после подрыва Каховской ГЭС. / Фото: Министерство внутренних дел Украины

В результате атаки россиян полицейские получили осколочные ранения.

В Херсонской области продолжается эвакуация людей из опасных населенных пунктов в результате подрыва Каховской ГЭС и именно в это время российско-оккупационные продолжают обстреливать Херсон. В результате атаки россиян двое полицейских получили осколочные ранения при спасении людей.

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Пока мы пытаемся спасать, россияне продолжают обстреливать Херсон... Объявленная эвакуация, людей вывозят. А россияне накрывают артиллерией", — отметили там.

По данным МВД, по состоянию на 11:00 эвакуировано 885 граждан в Херсонской области.

Напомним, в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. ТСН.ua собрал все, что известно о подрыве Каховской ГЭС и последствиях.

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Дата публикации
Просмотры
2385
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