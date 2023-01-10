Оккупанты обстреливают Херсон, все горит: в Сети показали "русский мир во всей красе" (фото)

В Херсоне и в окрестностях 9 января взрывы почти не стихали. Спасатели ликвидировали последствия прилетов, в том числе потушили 4 пожара, возникших в результате обстрелов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В одном из микрорайонов Херсона после удара РФ загорелся жилой дом и гараж. Площадь пожара достигала 150 кв. Во дворе возле дома обнаружено тело погибшего мужчины.

В пгт Аноновка вражеский снаряд прилетел в трехэтажный частный дом. К счастью, в помещении никого не было. Пожар площадью 250 кв.м не могли обуздать почти два часа.

В то же время пожар возник в производственном цехе одного из предприятий Херсона. Горело на площади 200 кв. Возгорание ликвидировано.

Напомним, Херсонскую область 9 января российские кафиры обстреляли 46 раз. Есть жертвы.

Кроме того, днем 9 января российские оккупанты снова нанесли артудар по жилому кварталу Херсона. Сообщалось о жертвах.

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