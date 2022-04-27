Оккупанты обстреливают и уничтожают инфраструктуру и жилые кварталы Луганщины (фото)

Российские оккупанты продолжают обстреливать и уничтожать инфраструктуру и жилые кварталы Луганщины.
Военные преступники РФ пытаются полностью уничтожить мирное население.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, за прошедшие сутки оккупанты нанесли удары по Попасной, Белогоровке, Рубежному, Нижнему, Лисичанску и Северодонецку.
“Вчера орки специально попали в одну из Лисичанских школ, где в подвале находились 23 человека. Все живы. Армия российских оккупантов накрыла огнем Белогоровку. Пылали жилые дома. Из обстреливаемой Белогоровки органы власти организовали эвакуацию, благодаря их усилиям было эвакуировано 49 человек”, — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Там также добавили, что из-за обстрелов произошло возгорание жилых домов в Нижнем и Рубежном. А в Лисичанске чрезвычайники гасили возгорание торговых модулей и жилых домов.
"В Северодонецке в очередной раз орки обстреляли многоэтажки, из-за чего спасатели тушили пожары квартир и разбирали завалы", — подчеркнули в ГСЧС.
Напомним, что ДБР зафиксировало около 20 фактов пыток жителей Тростянца.
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