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Оккупанты обстреливают из артиллерии и минометов пограничные населенные пункты Сумской области — Генштаб

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Оккупанты обстреливают из артиллерии и минометов пограничные населенные пункты Сумской области — Генштаб

Фото: Associated Press

В течение суток оккупанты нанесли авиационный удар по подразделениям украинских войск в Сумской области.

До сих пор продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы пограничных населенных пунктов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Враг совершил ракетный авиационный удар по подразделениям наших войск в Сумской области с самолетов Су-30СМ. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы пограничных населенных пунктов", — говорится в вечерней сводке.

Сообщается также, что на Северском направлении оккупанты не предпринимали активных действий. Кроме того, нет и признаков создания ударных группировок. Чтобы оказать свое присутствие и не допустить опрокидывания подразделений Сил обороны на другие направления, россияне содержат в приграничных районах Брянской и Курской областей определенные подразделения вооруженных сил Российской Федерации.

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