Оккупанты обстреливают Киевщину: какая ситуация в районах и где самые опасные направления

Славутич полностью изолирован из-за оккупации россиян.
В Киевской области за минувшие сутки, 26 марта, оккупанты совершили более 30 обстрелов жилых массивов и социальной инфраструктуры. Критические разрушения за все время войны нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской громадах.
Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк 27 марта.
За весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 громад Киевской области, что составляет 49,2%. В общей сложности более 500 объектов. Критические разрушения нанесены в громадах: Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской.
Самые опасные направления:
- Житомирская трасса,
- Буча – Ирпень – Гостомель,
- Немешаево,
- Дмитровская громада,
- Макаровская громада,
- север Вышгородского района
- территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.
В Белоцерковском, Бориспольском и Обуховском районах ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.
Ситуация в Бучачском районе:
- Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская громады – обстрелы.
- Белогородская громада – ракетные удары и обстрелы градами (в частности в с. Белогородка и Святопетровское).
- Село Гореничи – минометный обстрел.
- Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.
- Практически во всех громадах района разрушена инфраструктура.
Ситуация в Броварском районе
- В Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах – вражеская техника.
- Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.
Ситуация в Вышгородском районе
- В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.
- Славутич полностью изолирован.
Ситуация в Фастовском районе
- Обстрелы в г. Боярка – четверо раненых, среди них – ребенок.
- Новоселки и Тарасовка – обстрелы жилых районов.
Напомним, в Ирпене оккупанты убили заведующую детсадом с мужем .
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