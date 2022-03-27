Оккупанты обстреливают Киевщину: какая ситуация в районах и где самые опасные направления

Оккупанты обстреливают Киевщину: какая ситуация в районах и где самые опасные направления

Славутич полностью изолирован из-за оккупации россиян.

В Киевской области за минувшие сутки, 26 марта, оккупанты совершили более 30 обстрелов жилых массивов и социальной инфраструктуры. Критические разрушения за все время войны нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской громадах.

Об этом рассказал глава Киевской областной государственной администрации Александр Павлюк 27 марта.

За весь период войны разрушение зафиксировано в 34 из 69 громад Киевской области, что составляет 49,2%. В общей сложности более 500 объектов. Критические разрушения нанесены в громадах: Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодымерской.

Самые опасные направления:

Житомирская трасса,

Буча – Ирпень – Гостомель,

Немешаево,

Дмитровская громада,

Макаровская громада,

север Вышгородского района

территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской, Великодымерской громад.

В Белоцерковском, Бориспольском и Обуховском районах ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно, без обстрелов.

Ситуация в Бучачском районе:

Макаровская, Бучанская, Ирпенская, Гостомельская громады – обстрелы.

Белогородская громада – ракетные удары и обстрелы градами (в частности в с. Белогородка и Святопетровское).

Село Гореничи – минометный обстрел.

Клавдиево-Тарасово, Севериновка, Березовка, Николаевка – на грани гуманитарной катастрофы.

Практически во всех громадах района разрушена инфраструктура.

Ситуация в Броварском районе

В Барышевской, Калитянской и Великодымерской громадах – вражеская техника.

Много разрушенной инфраструктуры и поврежденных домов.

Ситуация в Вышгородском районе

В Иванковской, Дымерской и Полесской громадах гуманитарная катастрофа.

Славутич полностью изолирован.

Ситуация в Фастовском районе

Обстрелы в г. Боярка – четверо раненых, среди них – ребенок.

Новоселки и Тарасовка – обстрелы жилых районов.

Напомним, в Ирпене оккупанты убили заведующую детсадом с мужем .

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