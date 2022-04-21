Оккупанты обстреливают Луганщину: из-под завалов удалось спасти пять человек

Российские оккупанты не прекращают бить по городам в Луганской области: разрушения испытывают человеческие помещения и гражданская инфраструктура.

Значительная часть разрушений в результате российского вторжения за последние сутки возникла в Рубежном и Новодружеске. Именно в этих городах из-под завала разрушенных домов удалось спасти пять мирных жителей.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Из-за атак страны-агрессорки России в Северодонецке не осталось ни одного уцелевшего продовольственного состава, подчеркнул глава области.

"Россияне их уничтожили. Продукты питания люди получают исключительно из гуманитарных грузов. Я уже не говорю о хозяйственных постройках или автомобилях, возгорание которых происходит по несколько раз в день. Подсчитать все случаи очень сложно в наших условиях", — подчеркнул Гайдай.

Кроме того, за прошедшие сутки в жилом фонде области возникли шесть пожаров, все они ликвидированы.

Как сообщалось, россияне безуспешно пытались закрепиться у Рубежного: отражены девять атак врага. Кроме того, армия государства-террористки России пыталась произвести штурмовые действия в направлении Новотошкивского. Впрочем, и это оказалось безуспешным. В настоящее время идет штурм Попасной.

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