Оккупанты обстреливают Луганщину: в районе Рубежного продолжаются боевые действия

Российские оккупаты не прекращают обстреливать Луганскую область: за прошедшие сутки захватчики 17 раз нанесли удары по мирному населению региона.

Больше всего от армии Российской Федерации пострадали Попасная, Лисичанск и Горная община. Четыре мощных артиллерийских атаки выдержала Попасная, две – Лисичанск.

Об этом сообщил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

По его словам, есть повреждения двух домов в Лисичанске, двух – в Попасной, по меньшей мере, одного – в Горном.

Кроме того, россияне продолжают вести боевые действия в районе Рубежного и пытаются овладеть Попасной. В настоящее время продолжаются бои.

На Луганщине за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять артиллерийских систем, тринадцать единиц бронированной техники, пятнадцать единиц автомобильной техники, два топливозаправщика и одна зенитная установка. Подразделения ПВО сбили два самолета и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Напомним, оперативная ситуация в Донецкой области по состоянию на 26 апреля показывает, что окукупанты пытаются взять Попасную и Марьинку. Так, на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты атакуют позиции ВСУ и перемещают свои пункты управления в сторону боевого столкновения.

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