Оккупанты обстреливают мирное население на Луганщине: разрушено много домов, есть раненные (фото)

В Луганской области российские оккупанты наступают по трем направлениям.

Россияне пытаются наступать в районе Рубежного, также продолжаются оборонительные бои с противником в направлении населенных пунктов Новтошковское и Попасная, Луганской области. В то же время оккупанты несут значительные потери.

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Отмечается, что 20 апреля в больницу Новоайдара привезли (около 220 человек) раненых и более 50 тел погибших захватчиков.

За минувшие сутки на территории Луганской и Донецкой областей отбиты 10 атак российских оккупантов, уничтожены шесть танков, восемь единиц бронированной и пятнадцать единиц автомобильной техники, четыре артиллерийские системы.

Подразделения ПВО сбили два самолета (Су-34 и Су-25) и восемь беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

Сергей Гайдай

Всего же, по данным Луганской ОВА, за прошедшие сутки российская армия предприняла 11 попыток обстрела мирного населения Луганщины. Снаряды россиян попали по семи домам, в результате чего ранены четыре человека.

Под огнем оказались Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное, Горная община.

"Мы имеем два частично разрушенных дома в Северодонецке, два – в Лисичанске, еще три – в других общинах области. Ранения получили четыре жителя Луганщины. Вечером три сотрудника группы быстрого реагирования областной национальной полиции получили осколочные ранения после обстрела россиянами Лисичанска", — сообщил Гайдай.

Несмотря на атаки россиян в Северодонецкую городскую многопрофильную больницу, удалось привезти большую партию медикаментов для оказания помощи жителям региона.

Напомним, в многоэтажке Северодонецка была найдена авиационная ракета, которая не разорвалась.

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