Оккупанты обстреливают населенные пункты на Южнобужском направлении — Генштаб ВСУ

Враг потерял контроль над Осокоровкой.

Российские оккупанты обстреливают населенные пункты на Южнобужском направлении.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 6 апреля.

"На Южнобужском направлении враг продолжает производить обстрелы населенных пунктов Щербаки, Камышеваха, Новоданиловка, Малая Токмачка, Гуляйпольское, Лукьяновское, Преображенка и Гуляй Поле", — говорится в сообщении.

Там также сообщили, что российские войска потеряли контроль над населенным пунктом Осокоровка в результате наступательных действий подразделений ВСУ.

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