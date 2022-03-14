Оккупанты обстреливают населенные пункты Сумщины с вокзала в Тростянце (видео)

Захватчики выставили на станции свою артиллерию и обстреливают из нее населенные пункты.
Во временно оккупированном Тростянце Сумской области россияне устроили свой штаб на железнодорожном вокзале станции "Тростянец-Смородино".
Об этом рассказал глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Захватчики выставили на станции свою артиллерию и обстреливают из нее населенные пункты.
"Тростянец остается в оккупации российских фашистов. Их штаб — на железнодорожном вокзале станции Смородино. Там они выставили технику и изготавливают из нее по населенным пунктам. Российские орки — изверги. Мы не простим эту войну никогда! Им не место в цивилизованном мире", — отметил Живицкий.
Напомним, что российская авиация расстреляла детский лагерь в Сумской области.
Ранее сообщалось, что в Сумской области тероборона "голыми руками" обезвредила три танка России и одну САУ.
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