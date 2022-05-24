Оккупанты обстреливают Николаев и населенные пункты возле Херсонщины: ранены 15 человек

Оккупанты обстреливают Николаев и населенные пункты возле Херсонщины: ранены 15 человек

Оккупанты государства-террористки России продолжают обстреливать Николаевскую область.

За прошедшие сутки, 23 мая, армия РФ обстреляла Николаев, а также населенные пункты на границе с Херсонской областью.

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева.

По ее словам, за минувшие сутки в регионе ранения получили 15 человек. Детей среди пострадавших в результате вражеских обстрелов нет.

Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. По состоянию на утро 24 мая в николаевских больницах находятся 162 гражданина, пострадавших от атак оккупантов Николаевской области.

Как сообщалось, российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области , есть погибшие и раненые, разрушения получили 40 гражданских объектов. Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок.

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