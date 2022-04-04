Оккупанты обстреливают Николаев: мэр показал на видео разрушения в больнице

Пострадавших в результате атаки врага нет.

В воскресенье, 3 апреля, армия Российской Федерации обстреляла Николаев: пострадала одна из местных больниц.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Мэр города показал на своей странице в социальной сети, как выглядит теперь гинекологическое отделение одной из городских больниц. На видео выбиты стекла в окнах, повреждена мебель и оборудование.

“К счастью, ни медики, ни пациенты не пострадали. Когда вам говорят о денацификации – вспоминайте и это видео”, — подчеркнул он.

Российские оккупанты в воскресенье, 3 апреля, обстреляли Николаев и Очаков. Российские убийцы ранили и смертельно травмировали местных жителей. Глава Николаевской ВГА Виталий Ким отметил, что 14 человек доставлены в больницу, 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет. Впоследствии один человек скончался.

Как сообщалось, в ночь на 4 апреля российские оккупанты утром нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Информации о пострадавших и жертвах нет.

Последствия вчерашних обстрелов. Гинекологическое отделение одной из больниц #Николаев. К счастью, ни медики, ни пациенты не пострадали. Когда вам говорят о денацификации – вспоминайте и это видео. #Ukraine #RussiaInvadedUkraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XH4qmqjfir — Alex Senkevich (@senkevich_alex) 4 апреля 2022

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