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Оккупанты обстреливают Николаев: мэр показал на видео разрушения в больнице

Оккупанты обстреливают Николаев: мэр показал на видео разрушения в больнице

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Оккупанты обстреливают Николаев: мэр показал на видео разрушения в больнице

Пострадавших в результате атаки врага нет.

В воскресенье, 3 апреля, армия Российской Федерации обстреляла Николаев: пострадала одна из местных больниц.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Мэр города показал на своей странице в социальной сети, как выглядит теперь гинекологическое отделение одной из городских больниц. На видео выбиты стекла в окнах, повреждена мебель и оборудование.

К счастью, ни медики, ни пациенты не пострадали. Когда вам говорят о денацификации – вспоминайте и это видео”, — подчеркнул он.

Российские оккупанты в воскресенье, 3 апреля, обстреляли Николаев и Очаков. Российские убийцы ранили и смертельно травмировали местных жителей. Глава Николаевской ВГА Виталий Ким отметил, что 14 человек доставлены в больницу, 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет. Впоследствии один человек скончался.

Как сообщалось, в ночь на 4 апреля российские оккупанты утром нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Информации о пострадавших и жертвах нет.

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