Оккупанты обстреливают Николаевщину, чтобы исключить ее порты из "зернового соглашения" — Гуменюк

Российские войска, расположенные на Кинбурнской косе, обстреливают Очаковское направление, чтобы помешать привлечению Николаевщины к "зерновому соглашению". Ротация здесь связана с тяжелым морально-психологическим состоянием врага.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк.

"Если рассматривать географию Кинбурнской косы полуострова, соединенного по суше с временно оккупированной Херсонщиной, мы понимаем, что основное скопление войск непосредственно в корне этого полуострова, там, где они чувствую себя более или менее защищены, отдалено от Сил обороны Украины. То, что они выдвигают свои определенные объекты для огневого поражения, разворачивают огневые позиции на другом краю Кинбурнской косы ближе к Очакову, это как раз случаи, когда они точечно действуют и немедленно оттуда ушиваются. Потому что понимают, что в ответ получат поражение", — рассказала Гуменюк .

По ее словам, враг системно бьет по акватории, продолжая терроризм международных морских транспортных путей для того, чтобы исключить Николаевщину из "зернового соглашения". Кроме того, захватчики уничтожают критическую инфраструктуру, чтобы лишить местное население удобств цивилизации.

"То, что враг пытается проводить ротацию личного состава – это больше связано с его морально-психологическим состоянием. Потому что длительное нахождение там без определенных боевых успехов деморализует людей", – добавила Гуменюк.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Россия намеренно тормозит работу "зернового коридора". В результате суда вынуждены ждать своей очереди по 3-5 недель, а несколько миллионов тонн украинской агропродукции вообще ежемесячно недоэкспортируется.

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