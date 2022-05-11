Оккупанты обстреливают область и минируют школы и детсады: Синегубов о ситуации на Харьковщине

Благодаря Вооруженным силам Украины российские оккупанты перестали интенсивно обстреливать Харьков.
Однако убийцы из РФ продолжают обстрелы Харьковщины, из-за чего один мужчина получил ранения.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Так, 11 мая оккупанты обстреляли село Новый Мерчик в Богодуховском районе. Из-за этого один мужчина получил ранение. Синегубов призвал жителей области быть осторожными и не выходить на улицу без необходимости.
"Враг все абсолютно замировал, в том числе школы, детские сады и частные дома. Сейчас специальные службы проводят разминирование. Также продолжается восстановление критической инфраструктуры, в первую очередь газо- и электроснабжения. Частично по районам города Харьков электроснабжение уже восстановлено", — подчеркнул Синегубов. .
Глава Харьковской ОВ также добавил, что правоохранители продолжают фиксировать военные преступления оккупантов.
Напомним, российские оккупанты понимают неотвратимость наказания за военные преступления в Украине и требуют у командования засекретить их участие во вторжении
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