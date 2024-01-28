Оккупанты обстреливают сами себя: Гуменюк о ситуации на левом берегу Херсонщины

Враг пытается осуществить ротацию и оттеснить ВСУ с позиций на левобережье Херсонщины. Как следствие – оккупанты понесут потери в технике и личном составе.

Об этом сообщила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По словам Гуменюк, оккупанты настолько бессистемны, что они даже не успевают наладить внутреннее взаимодействие для того, чтобы избежать, к примеру, "дружественного огня" или дружественного радиолокационного противостояния.

"Они сами вредят друг другу, подразделения наносят урон в дроновом смысле. Поэтому мы видим определенный сумбур в оккупационном войске на том берегу. Но за счет количества и возможности подтягивать ресурсы, они остаются на тех позициях, на которых еще закрепились", — добавила Гуменюк.

Ранее Гуменюк сообщила, что российские войска увеличивают, а затем сокращают количество штурмов на юге. ВСУ наблюдают "тахикардию" у врага.

Аналитики отметили, что в России из кадровых военных формируют десантно-штурмовые бригады, которые будут действовать как специализированные подразделения для десантирования и разведки в тылу украинских линий обороны.