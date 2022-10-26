Оккупанты обстреливают Украину ракетами, ВСУ отбили 11 российских наступлений — Генштаб

Российские оккупанты продолжают попытки атаковать Украину на Бахмутском и Авдеевском направлениях, обстреливают мирные населенные пункты и позиции ВСУ.

Об этом 26 октября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмутское, Бахмут, Иванград, Андреевка, Соледар, Курдюмовка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Марьинка и Каменка Донецкой области. Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование позиций по отдельным направлениям и ведет воздушную разведку. Нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения", — говорится в сообщении.

Российские оккупанты за сутки нанесли один ракетный удар и совершили 11 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию российской федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения ракетных ударов и задействования ударных БПЛА с территории республики Беларусь.

На Слобожанском направлении – с использованием минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бочково, Ольховатка, Бударки, Чугуновка, Шевченково, Стрелка и Двулетняя;

На Купянском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Песчаное, Первомайское, Фиголовка и Крахмальное;

На Лиманском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Вишневое, Грековка, Григорьевка, Невское, Сергеевка и Заречное;

На Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Иванград, Торецк, Курдюмовка, Майорск и Озаряновка;

На Авдеевском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное, Новомихайловка, Первомайское, Авдеевка, Красногоровка, Невельское и Новокалиново.

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Орехов, Времевка, Угледар, Гуляйполе, Железнодорожное, Новополь, Нескучное и Полтавка.

На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы населенных пунктов, что рядом с линией столкновения. Непосредственно от огня вражеской реактивной артиллерии пострадал город Никополь.

Россияне продолжают оборудование оборонительных рубежей на левом берегу реки Днепр.

Обстрелы Украины

Российские оккупанты 25 октября ракетой обстреляли Днепр. Ракета попала в АЗС, на месте трагедии погибли два человека, среди которых 25-летняя беременная женщина.

Также 25 октября, оккупанты еще раз обстреляли Зноб-Новгородскую громаду в Шосткинском районе Сумской области. В результате артобстрела была повреждена гражданская инфраструктура.

Бывший командующий войсками США в Европе, эксперт вашингтонского Центра анализа европейской политики, генерал в отставке Бен Годжес считает, что ВСУ отведут оккупационные войска РФ к линии 23 февраля в течение двух месяцев.

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