Оккупанты обстреливают ЗАЭС: жителей Энергодара призвали не выходить на улицу

Российские войска продолжают 13 августа вести обстрелы в направлении Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре. Местные власти призвали горожан не выходить на улицы.

При обстреле промежуток между вылетом и прилетом вражеских боеприпасов незначительный.

Об этом мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил в Сети.

"Внимание! Будьте осторожны и по возможности ограничьте нахождение на улицах Энергодара!" – призвал городской голова.

"Поступила информация об очередных провокациях со стороны оккупантов. По свидетельству местных жителей, из района парковой зоны в сторону Запорожской АЭС и промышленной территории снова ведутся обстрелы", – говорится в сообщении.

Напомним, глава МВД Денис Монастырский сообщил, что обсуждается возможность эвакуации населения из прилегающих к ЗАЭС населенных пунктов.

На Совбезе ООН Россию обвинили в ядерном терроре на Запорожской АЭС / Александр Леонов - ТСН

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