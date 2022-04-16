Оккупанты обстреливают Запорожье: в Пологах ранен ребенок, в Гуляйполе прилетели "Грады"

В результате обстрелов оккупантов России повреждены дома людей.
В ночь на субботу, 16 апреля, армия страны-захватчика России обстреляла мирные населенные пункты в Запорожской области.
Об этом сообщил глава Пологовской районной государственной администрации Артур Крупский.
Российские войска обстреляли жилые кварталы города Пологи. В результате атаки пострадал 12-летний ребенок. Его срочно прооперировали в военном госпитале.
В пригороде Орехова совершались боевые действия. Возле трансформатора и на территорию школы упали несколько крупных калибров.
Кроме того, Россия более пяти часов обстреливала город Гуляйполе из оружия разного калибра, в том числе и из "Градов". По словам руководителя Гуляйпольского городского общества Сергея Ярмака, обстрелы велись и фосфорными бомбами. В результате повреждения получили жилые дома и объекты социальной сферы.
Отмечается, что в общине больше месяца отсутствует электричество и частично газоснабжение. Работу мобильной связи и больницы поддерживают с помощью генераторов.
Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области на патрулирование начала выходить "казачья дружина", созданная из местных коллаборантов.
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