Оккупанты обстреливают Запорожскую область из авиации и "Градов": цинично уничтожают инфраструктуру

Оккупанты обстреливают Запорожскую область из авиации и "Градов": цинично уничтожают инфраструктуру

Украинские военные уничтожили пять захватчиков.

Российские оккупанты продолжают обстреливать Запорожскую область с применением различных видов оружия, но несут потери.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

В частности, оккупанты обстреливают населенные пункты с применением авиации, "Градов", ствольной артиллерии, 120-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Гатят по направлениям: Гуляйполе, Новоандреевка, Белогорье, Красное, Павловка, Малиновка, Старомайорск, Приютное, Каменское, Орехов, Малая Токмачка.

"Нанося ракетные и артиллерийские удары, цинично уничтожают гражданскую инфраструктуру. Кроме этого, оккупанты блокируют места и коридоры эвакуации мирного населения из районов ведения боевых действий", — отметили в ОГА.

Отмечается, что в течение суток подразделения Сил обороны Запорожского края уничтожили пять оккупантов, один танк, четыре боевых бронированных машины, одну станцию электронной борьбы и семь автомобилей. Кроме того, один оккупант ранен и повреждены четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Как сообщалось, во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области российские оккупанты похитили 66-летнего пенсионера. Отмечается, что мелитополец — бывший сотрудник Службы безопасности Украины.

Захватчики пришли в дом мужчины и похитили. Сейчас его местонахождение неизвестно.

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