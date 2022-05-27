Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов Донецкой области: есть погибшие, раненые и много разрушений (фото)

За сутки россияне разрушили в Донецкой области 94 гражданских объекта — есть погибшие и раненые. Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов.
Разрушения получили 76 жилых домов, школа, пожарная часть, база отдыха, 13 предприятий.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Так, отмечается, что под обстрелом врага находились населенные пункты — Авдеевка, Соледар, Лиман, Святогорск, Железное, Бахмут, Марьинка, Райгородок, Хрестище, Заря, Выемка. Российские войска били из реактивных систем залпового огня "Ураган", тяжелой артиллерии, танков, стрелкового оружия.
Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 93-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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