Оккупанты обстреляли 11 областей: есть жертвы и разрушения — подробности атаки

Ночь против 27 декабря в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро среды, 27 декабря и как прошла ночь в Украине.

Хмельницкая область

В пределах области силы ПВО ВСУ обезвредили БПЛА типа "Shahed" во время ночной воздушной тревоги. По имеющейся информации, гражданское население не пострадало, на объектах инфраструктуры разрушений нет. Данные уточняются.

Черниговщина

За сутки – 11 обстрелов (62 взрыва). Враг обстреливал Новгород-Северский, Корюковский районы, использовал АГС артиллерию, минометы, САУ, FPV-дроны. Также в пограничном селе Новгород-Северской общины зафиксировано 8 взрывов от неуправляемых ракет, которые запустили с вертолета. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью и утром войска РФ совершили 6 обстрелов приграничной территории и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 15 взрывов. Обстрелы потерпели Хотинская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская громады. Без последствий.

В течение дня россияне совершили 17 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 140 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Великописаревская громады. Без последствий.

Запорожская область

За прошедшие сутки враг нанес 151 удар по 22 населенным пунктам области. 125 артобстрелов пришлись по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Волшебного, Белогорья, Левадного, Полтавки, Щербаков, Луговского, Степногорска, Каменского, Степного, Пятихаток, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Оккупанты совершили 24 БПЛА-атаки по Новоандреевке, Новодаровке, Малиновке, Малой Токмачке и Красном, а также обстреляли из РСЗО Роботино и Малую Токмачку. Поступило 4 сообщения о разрушении жилых домов и хозяйственных построек. Без пострадавших.

Днепропетровщина

Три артобстрела Никопольщины за вчерашний день. Все – по Марганецкой громаде. В общей сложности оккупанты выпустили с десяток снарядов. Повреждены 2 частных дома и столько же хозяйственных построек. Без жертв.

Громко было и в Днепровском районе – по вражеским целям работала ПВО. 13 вражеских беспилотников ночью уничтожили наши защитники над областью. Красногригорьевскую общину на Никопольщине агрессор обстрелял из тяжелой артиллерии. Погибших и пострадавших нет.

Харьковщина

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенным пунктам Харьковщины, в частности: Уды Богодуховского района, Волчанск Чугуевского района, Амбарное, Синковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Варваровка Чугуевского района.

Вчера враг нанес удар (предварительно КАБ) по г. Купянск. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки. Пострадавших нет.

Также произошел обстрел г. Волчанск Чугуевского района. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В результате вражеского удара по с. Казачья Лопань Харьковского района повреждена газовая труба. Испытал ранения мужчину, с осколочными ранениями доставили в больницу. Состояние среднее.

Луганщина

Вчера враг пытался продвинуться вперед в Серебрянском лесу, где пехота россиян штурмовала при поддержке авиации.

Еще один авиационный удар нанесен по Белогоровке. По ней, а также по Невскому противник направлял минометы и артиллерию. За сутки противник совершил 139 обстрелов (564 снаряда).

Донетчина

Под огнем оккупантов – 10 населенных пунктов: Авдеевка, Железное, Красногоровка, Курахово, Торецк, Нью-Йорк, Северное, с.Бердичи, с.Константиновка, с.Никифоровка. Повреждены 14 жилых домов (из них 3 — многоквартирные), больница, 3 гражданских автомобиля, школа, 2 хозяйственные постройки. За сутки в Донецкой области: 5 погибших и 3 раненых.

Николаевщина

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены три вражеских БпЛА "Shahed-131/136".

Вчера враг наносил артиллерийские обстрелы по с. Яселка Куцурубской громады. В результате обстрела поврежден частный дом, водопровод. Пострадавших нет. Также обстрелы подверглись с. Дмитровка Куцурубской громады. Пострадавших нет. Вчера днем артиллерийские удары фиксировались по акватории Очаковской громады. Без пострадавших.

Одесчина

Ночью российские террористы атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 12 дронов.

Обломки сбитых беспилотников упали на одну из незаселенных новостроек города Одесса. Также сбитый в воздухе дрон упал на дачные дома в пригороде. Вспыхнул пожар, который уже ликвидирован.

В результате атаки погиб 35-летний мужчина. Два человека ранены: 37-летняя женщина и 17-летний юноша. Пострадавшие получили многочисленные раны в состоянии средней тяжести в медицинском учреждении.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 161 обстрел (853 снаряда), из них по г. Херсон — 18 обстрелов (90 снарядов).

Оккупационные войска атаковали Херсонщину. В полдень по Никольскому зафиксировано не менее 26 прилетов. Вражеским огнем повреждено с десяток жилых домов. Под завалами одного из жилищ спасатели обнаружили тело погибшего 71-летнего мужчины. Также россияне обстреляли Тягинко. Травмы, несовместимые с жизнью, получил 61-летний мужчина.

В Херсоне легкие ранения получил 56-летний мужчина. После оказания помощи он будет лечиться амбулаторно.

Под огнем снова оказалось Никольское. От полученных ран погиб 70-летний мужчина. Еще две местные жительницы, 50 и 52 лет, сейчас находятся в больнице. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.

В результате обстрела Широкой Балки пострадал 50-летний мужчина. Его доставили в медучреждение для оказания помощи.

В г. Берислав в результате сброса врагом взрывчатки с дрона, тяжелые травмы получил 41-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу.

Также читайте Помогал людям эвакуироваться: что известно о погибшем в результате обстрела Херсона лейтенанте полиции

Из-за российского удара по Чернобаевке пострадали четыре человека. Двое мужчин, 43 и 47 лет, на момент обстрела находились в машине. Они получили ранения средней степени тяжести. Состояние 39-летней местной жительницы медики тоже оценивают как среднюю тяжесть. Она попала под обстрел в собственном доме.

Также тяжелые травмы получил 57-летний местный житель. Все пострадавшие находятся в больнице. Медики оказывают им помощь.

К вечеру военные РФ обстреляли железнодорожный вокзал Херсона. Отправления эвакуационного поезда ожидали 140 человек. В результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины, который обеспечивал эвакуацию людей. Также пострадали и двое его коллег. Сейчас они находятся в больнице.

Двое гражданских получили обломочные ранения. Им предоставляется вся необходимая медпомощь.

Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами.

В результате вражеского обстрела Антоновки травмы средней тяжести получил 46-летний мужчина. Пострадавший был доставлен в больницу.

Около 23:20 россияне снова обстреляли Херсон. Травмы средней тяжести получили 56-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Также рашистами совершена атака ударными БПЛА типа "Shahed" (баражирующими боеприпасами) в г. Херсоне, в результате чего повреждено здание торгового центра, возник ликвидированный пожар. Также повреждены 2 многоэтажных дома.

Ночью противник нанес удар БПЛА "Shahed" в районе н.п. Приднепровское. Огневое поражение 4 БПЛА. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

К утру противником нанесены авиаудары авиационными бомбами из СУ-34 (2 ед.). По предварительной информации выпущено 4 КАБ, прилеты которых предположительно в районе с. Новоберислав Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается. За сутки по области: 3 человека погибли, еще 16 – получили ранения.

Напомним, оккупанты за минувших сутки били по Херсонщине из артиллерии, танков и дронов – есть жертвы.

Читайте также ведущие новости дня: