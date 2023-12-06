Оккупанты обстреляли 13 областей – есть жертвы и разрушения: как прошла ночь в регионах

Ночь против 6 декабря в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации отчитались, какая ситуация в регионах по состоянию на утро среды, 6 декабря, и как прошла ночь в Украине.

Кировоградщина

Сегодня российский агрессор атаковал область "Шахедами". Пока подтвердили о шести сбитых БпЛА. Обошлось без пострадавших и разрушений гражданских объектов. На месте работают соответствующие службы.

Житомирщина

Ночью во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны были сбиты над территорией области дрон-камикадзе. В результате падения обломков разрушений и пострадавших не зафиксировано. Данные о последствиях уточняются.

Черкасская область

Во время ночной воздушной тревоги над территорией области сбит "Шахед". Без пострадавших. Данные о последствиях уточняются.

Черниговщина

За сутки – шесть обстрелов (90 взрывов). Враг обстреливал Корюковский и Новгород-Северский районы из минометов, гранатометов, артиллерии. Также зафиксированы в Новгород-Северском районе взрывы от ракет, запущенных предположительно из российского СУ-35 из воздушного пространства России. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информации не поступало. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью россияне совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 17 взрывов. Обстрелы потерпели Краснопольская, Зноб-Новгородская, Эсманская, Дружбовская, Середино-Будская громадц. Предварительно – без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 15 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелы потерпели Юнаковская, Краснопольская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская, Эсманская, Свеская громады.

На Середино-Будскую громаду россияне сбросили 4 мины. В результате обстрела поврежден частный жилой дом, железнодорожный путь. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

Запорожская область

За прошедшие сутки рашисты нанесли 151 удар по 24 населенным пунктам области. 113 артобстрелов пришлись по территории Новотроицкого, Новоданиловки, Орехова, Левадного, Полтавки, Волшебного, Красного, Роботиного, Каменского, Степного, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.

Оккупанты совершили авиационный удар по Новоандреевке, 29 БПЛА-атак по Железнодорожному, Волшебному Красному, Малиновке, Белогорью, Малой Токмачке, Новодаровке, Новоивановке, Левадному, Темировке, Роботиному и Малым Щербаков, а также 8 РСЗО-й, Малой Токмачки, Роботино, Лукьяновского и Магдалиновки.

Во время вражеского артобстрела получил 62-летний житель Орехова. Поступило 9 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Днепропетровщина

Вчера за день российские войска терроризировали Никопольщину. Выгоняли из тяжелой артиллерии, сбросили боеприпас с БпЛА, атаковали дронами-камикадзе.

Под вражеским огнем были Никополь и Марганецкая громада. В районном центре повреждена девятиэтажка. А еще повреждены здания и транспорт административного учреждения. Возник пожар, который оперативно потушили. Люди не пострадали.

С вечера агрессор трижды обстреливал Никополь. Бил из тяжелой артиллерии. Повреждены 4 частных дома и столько же хозяйственных построек. Разбит газопровод. Погибших и пострадавших нет. Четыре беспилотника уничтожили защитники из ПВК "Восток" над нашей областью. Сбили "Шахеды" в Каменском, Днепровском и Павлоградском районах.

Харьковщина

Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 18 населенным пунктам: Казачья Лопань Харьковского района, Нестерное, Белый Колодец, Волчанск Чугуевского, Двуречная, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района и др. Авиаудары враг нанес по Ивановке Купянского района.

В с. Казачья Лопань обстрелом была повреждена газовая труба. Разрушена амбулатория. Есть повреждения частных домов, автомобилей. Пострадавших нет.

В с. Липцы в результате взрыва дрона произошло повреждение газовой трубы с последующим возгоранием газа. Пострадавших нет.

Этой ночью в с. Липцы в результате взрыва дрона разрушен частный жилой дом. Среди гражданских пострадавших нет.

Луганщина

Враг ударил с двух сторон – в районе Новоселовского и Белогоровке, где несколько раз пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Штурмовали россияне и Серебрянское лесничество – там бои проходят практически каждый день. Авиация противника применялась в Стельмаховке и Белогоровке.

Под артиллерийские и минометные обстрелы попали Невское и Белогоровка. За сутки противник совершил 127 обстрелов (517 снарядов).

Донетчина

Под огнем рашистов за прошлые сутки – 14 населенных пунктов: Селидово, Авдеевка, Часов Яр, Курахово, с.Соловьево, с.Малиновка, с.Бердичи, с.Ласточкино, с.Николаевка, с.Новокалиново, с.Дружба, с., с.Торское, с.Богатырь.

Повреждены 10 жилых домов (из них два – многоквартирные), два здания техникума, здание общежития, здание Укрпочты, два админздания, четыре гражданских автомобиля, служебный автомобиль, детсад, школа, больница. В Донецкой области за сутки: один человек погиб, 7 раненых.

Николаевщина

Ночью силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области уничтожены семь ударных БпЛА "Shahed-131/136" и один разведывательный БпЛА "Мерлин-ВР".

В результате падения обломков одного из сбитых БпЛА типа "Shahed-131/136" в г. Очаков возник пожар в складском здании на территории базы отдыха, которая была оперативно ликвидирована. Без пострадавших. Также ночью враг наносил артиллерийские обстрелы по г. Очаков. Пострадавших нет.

Во время ночной атаки в г. Снигиревка в результате падения обломков сбитых БпЛА типа "Shahed-131/136" возникло возгорание здания станции технического обслуживания и здания шиномонтажной станции, которые были оперативно ликвидированы. Также повреждено частное домовладение. Пострадавших нет.

Одесчина

В районе острова Змеиный был уничтожен российский бомбардировщик Су-24М, который под прикрытием истребителя Су-30СМ пытался нанести ракетно-бомбовый удар по югу Одесчины.

Также поздно вечером была объявлена воздушная тревога. В области были слышны взрывы. Информация уточняется.

Херсонщина

За сутки по области противник произвел 101 обстрел (510 снарядов), из них по г. Херсон — 9 обстрелов (31 снаряд). Сбиты три воздушных цели противника: БПЛА "Шахед".

Рашисты попали в районы 34 населенных пунктов области; медицинское учреждение в Херсоне; гуманитарный состав, медицинское учреждение и территорию тракторной бригады в Бериславском районе.

С самого утра русская армия покрыла огнем центр Херсона. оккупанты убили двух человек. Врачи, оперативно прибывшие на место происшествия, констатировали смерть. Еще двое получили ранения. Среди погибших – волонтер.

Под вражеским огнем оказалось и медицинское учреждение. Легкие ранения получили три врача и работник ИТ-отдела.

Также оккупанты обстреляли жилой дом в гигантском. Во дворе собственного дома травмы, несовместимые с жизнью, получила 44-летняя местная жительница.

В полночь, в результате вражеского обстрела Херсона, травмы средней тяжести получил 72-летний мужчина. За сутки по области: три человека погибли, еще семь – получили ранения.

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