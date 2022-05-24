Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые (фото)

Оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области: есть погибшие и раненые (фото)

Российские оккупанты обстреляли 14 населенных пунктов в Донецкой области, есть погибшие и раненые, разрушения получили 40 гражданских объектов.

Российские войска обстреляли мирное население из авиации, танков, тяжелой артиллерии, ракетных установок.

Об этом сообщает МВД Украины.

Отмечается, что враг ударил по населенным пунктам — Бахмут, Лиман, Соледар, Авдеевка, Райгородок, Луганское, Заря, Орловка, Калиново, Адамовка, Нью-Йорк, Северное, Сидоровое, Тоненькое.

На всех местах обстрелов работали полицейские. Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 90-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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