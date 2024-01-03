Оккупанты обстреляли 23 населенных пункта Запорожья – есть жертвы и разрушения

Российские захватчики в очередной раз атаковали Запорожскую область.

Оккупационная армия России за сутки атаковала 23 населенных пункта Запорожской области — зафиксировано 134 удара. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Так, 110 артобстрелов пришлись по территории Железнодорожного, Новоданиловки, Левадного, Щербаков, Полтавки, Луговского, Роботиного, Пятихаток, Лобкового, Плавней и других прифронтовых городов и сел.

Вражеский артиллерийский снаряд унес жизни двух жителей села Плавней: 54-летнего мужчины и 63-летней женщины.

Также оккупанты обстреляли из РСЗО Гуляйполе и Новоандреевку, атаковали 20 беспилотниками Новодаровку, Красное, Малиновку, Белогорье, Малую Токмачку и Роботино, а также совершили два авиационных удара по Орехову.

В Ореховых ранения получила 76-летняя женщина.

Поступили два сообщения о повреждении жилых домов.

Напомним, в Харькове в результате очередной российской атаки разрушена школа.

Читайте также: