Оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов и разрушили 22 гражданских объекта на Донбассе

Бойцы Объединенных сил успешно отбили 8 атак врага на Донецком и Луганском направлениях в течение 27 мая.
Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в определенном районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.
Вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы различных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
Как сообщили в штабе ОСС, оккупанты обстреляли 49 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.
Так, только в Донецкой области враг разрушил и повредил 22 гражданских объекта, из них: 13 жилых домов, строительный завод, фермерское предприятие, пожарную часть, базу отдыха, станцию техобслуживания, обесточенную фильтровальную насосную станцию.
В результате, погибли 3 мирных жителя, еще 5 получили ранения и травмы разной степени тяжести. Данные о погибших, разрушениях и повреждениях в Луганской области уточняются.
Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили 8 атак врага. На 5 локациях еще продолжаются бои.
В течение 27 мая военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили:
- 5 танков
- 10 единиц боевой бронированной техники
- 4 вражеских автомобиля (один из них с боекомплектом)
Подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Напомним, в Пентагоне заявили, что Путин не пойдет на переговоры с Украиной. В то же время глава Кремля до сих пор не добился ни одной стратегической цели в войне.
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