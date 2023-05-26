Оккупанты обстреляли 7 общин Сумской области: есть повреждения

Враг бил из минометов и артиллерии.
В четверг, 25 мая, оккупанты обстреляли 7 общин Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов и 14 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Хотинская община: россияне били из минометов – 4 взрыва. Повреждена линия электропередач.
- Юнакиевская община: обстрел из САУ – 5 взрывов.
- Новослободская община: минометные обстрелы – 7 взрывов.
- Путивльская община: артобстрел – 2 взрыва.
- Великописаревская община: 7 обстрелов из миномета – 33 взрыва.
- Эсманская община: враг ударил из миномета – 2 взрыва.
- Шалыгинская община: минометный обстрел – 4 взрыва.
Ранее мы сообщали, что в Донецкой области в результате российских обстрелов повреждена дамба Карловского водохранилища. Под угрозой подтопления находится ряд населённых пунктов, некоторых жителей эвакуировали.
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