Оккупанты обстреляли 7 общин Сумской области: есть повреждения

Враг бил из минометов и артиллерии.

В четверг, 25 мая, оккупанты обстреляли 7 общин Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов и 14 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Хотинская община: россияне били из минометов – 4 взрыва. Повреждена линия электропередач.

Юнакиевская община: обстрел из САУ – 5 взрывов.

Новослободская община: минометные обстрелы – 7 взрывов.

Путивльская община: артобстрел – 2 взрыва.

Великописаревская община: 7 обстрелов из миномета – 33 взрыва.

Эсманская община: враг ударил из миномета – 2 взрыва.

Шалыгинская община: минометный обстрел – 4 взрыва.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области в результате российских обстрелов повреждена дамба Карловского водохранилища. Под угрозой подтопления находится ряд населённых пунктов, некоторых жителей эвакуировали.