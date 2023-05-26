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Оккупанты обстреляли 7 общин Сумской области: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Оккупанты обстреляли 7 общин Сумской области: есть повреждения

В Сумской области 26 мая прогремели 57 взрывов / Фото: Суспільне

Враг бил из минометов и артиллерии.

В четверг, 25 мая, оккупанты обстреляли 7 общин Сумской области. Зафиксировано 57 взрывов и 14 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Хотинская община: россияне били из минометов – 4 взрыва. Повреждена линия электропередач.
  • Юнакиевская община: обстрел из САУ – 5 взрывов.
  • Новослободская община: минометные обстрелы – 7 взрывов.
  • Путивльская община: артобстрел – 2 взрыва.
  • Великописаревская община: 7 обстрелов из миномета – 33 взрыва.
  • Эсманская община: враг ударил из миномета – 2 взрыва.
  • Шалыгинская община: минометный обстрел – 4 взрыва.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области в результате российских обстрелов повреждена дамба Карловского водохранилища. Под угрозой подтопления находится ряд населённых пунктов, некоторых жителей эвакуировали.

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Дата публикации
Просмотры
1142
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