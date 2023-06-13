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Оккупанты обстреляли 7 общин Сумской области: есть повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Оккупанты обстреляли 7 общин Сумской области: есть повреждения

В Сумской области прогремели 55 взрывов в сутки. / Фото: t.me/Zhyvytskyy

Россияне били из минометов, артиллерии, гранатометов и не только.

В понедельник, 12 июня, захватчики атаковали 7 общин Сумской области. Зафиксировано 55 взрывов и 12 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Юнакиевская община: артобстрел из САУ – 1 взрыв.
  • Эсманская община: враг бил из артиллерии – 5 взрывов. Повреждены производственные помещения частного предприятия и линия электропередач.
  • Краснопольская община: артобстрел и атака из гранатомета – 24 взрыва.
  • Ворожбянская община: был обстрел из ствольной артиллерии – 4 взрыва.
  • Новослободская община: россияне сбросили 7 мин.
  • Белопольская община: обстрел из миномета - 7 взрывов.
  • Великописаревская община: били из минометов — 2 взрыва. Поврежден один частный жилой дом, гараж и линия электропередач.

Ранее мы сообщали о "бавовне" на базе отдыха "Солнечная" во временно оккупированном Приморске. В результате обстрела россияне бежали с места базирования, а некоторых из них пришлось эвакуировать медикам.

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Дата публикации
Просмотры
140
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