Оккупанты обстреляли 7 общин Сумской области: есть повреждения

Россияне били из минометов, артиллерии, гранатометов и не только.

В понедельник, 12 июня, захватчики атаковали 7 общин Сумской области. Зафиксировано 55 взрывов и 12 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Юнакиевская община: артобстрел из САУ – 1 взрыв.

Эсманская община: враг бил из артиллерии – 5 взрывов. Повреждены производственные помещения частного предприятия и линия электропередач.

Краснопольская община: артобстрел и атака из гранатомета – 24 взрыва.

Ворожбянская община: был обстрел из ствольной артиллерии – 4 взрыва.

Новослободская община: россияне сбросили 7 мин.

Белопольская община: обстрел из миномета - 7 взрывов.

Великописаревская община: били из минометов — 2 взрыва. Поврежден один частный жилой дом, гараж и линия электропередач.

Ранее мы сообщали о "бавовне" на базе отдыха "Солнечная" во временно оккупированном Приморске. В результате обстрела россияне бежали с места базирования, а некоторых из них пришлось эвакуировать медикам.