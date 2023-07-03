Оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области: повреждены жилые дома

Захватчики били из минометов, артиллерии, гранатометов и не только.
В воскресенье, 3 июля, россияне обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксировано 116 взрывов и 16 обстрелов.
Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.
- Глуховская община: обстрел из гранатометов и минометов (23 взрыва);
- Юнакиевская община: враг бил из минометов (7 взрывов);
- Миропольская община: россияне сбросили взрывчатку с БпЛА (1 взрыв), также был минометный обстрел (23 взрыва);
- Хотинская община: минометный обстрел (5 взрывов);
- Белопольская община: россияне сбросили 19 мин. Также зафиксирован обстрел из гранатометов (10 взрывов);
- Краснопольская община: артиллерийский и минометный обстрелы (10 взрывов). Повреждены 2 частных дома;
- Шалыгинская община: враг бил из артиллерии (9 взрывов);
- Путивльская община: минометный обстрел (9 взрывов). Разрушен 1 частный дом, еще 1 частный дом поврежден.
Ранее мы сообщали, что Украина готовит к бою десятки немецких Leopard. Министр обороны Алексей Резников заявил, что танки в скором времени покажут свою работу на боевых позициях.
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