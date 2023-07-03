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Оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области: повреждены жилые дома

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Оккупанты обстреляли 8 общин Сумской области: повреждены жилые дома

В Сумской области прогремели 116 взрывов за сутки 3 июля / Фото: Сумская ОВА

Захватчики били из минометов, артиллерии, гранатометов и не только.

В воскресенье, 3 июля, россияне обстреляли 8 общин Сумской области. Зафиксировано 116 взрывов и 16 обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Глуховская община: обстрел из гранатометов и минометов (23 взрыва);
  • Юнакиевская община: враг бил из минометов (7 взрывов);
  • Миропольская община: россияне сбросили взрывчатку с БпЛА (1 взрыв), также был минометный обстрел (23 взрыва);
  • Хотинская община: минометный обстрел (5 взрывов);
  • Белопольская община: россияне сбросили 19 мин. Также зафиксирован обстрел из гранатометов (10 взрывов);
  • Краснопольская община: артиллерийский и минометный обстрелы (10 взрывов). Повреждены 2 частных дома;
  • Шалыгинская община: враг бил из артиллерии (9 взрывов);
  • Путивльская община: минометный обстрел (9 взрывов). Разрушен 1 частный дом, еще 1 частный дом поврежден.

Ранее мы сообщали, что Украина готовит к бою десятки немецких Leopard. Министр обороны Алексей Резников заявил, что танки в скором времени покажут свою работу на боевых позициях.

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Дата публикации
Просмотры
37
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