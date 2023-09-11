Оккупанты обстреляли 9 областей Украины: что известно о жертвах и последствиях атаки

Ночь на 11 сентября в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно.

Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на 9:00 утра 11 сентября. Как прошла ночь в областях Украины.

Черниговщина

За сутки – 8 обстрелов (48 взрывов). Враг из артиллерии, минометов и АГС обстреливал Новгород-Северский, Корюковский районы.

Ночью – попадание "Шахед" в двухэтажный жилой дом в с. Чайкино (Новгород-Северский городской совет). Пожар. Предварительно – без жертв. Данные уточняются.

Сумщина

Ночью и утром россияне совершили 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 20 взрывов. В Хотинской громаде в результате попадания вражеского БПЛА повреждено учебное заведение.

Вчера в течение дня россияне совершили 24 взрыва в приграничье. Зафиксировано 123 взрыва. Обстрелы потерпели Эсманская, Хотинская, Новослободская, Зноб-Новгородская, Краснопольская, Великописаревская, Белопольская, Шалыгинская, Юнаковская громады. Новослободская громада: в результате минометных обстрелов повреждена вышка мобильной связи.

Днепропетровщина

Ночь была неспокойная – над областью сбито 9 беспилотников "Шахед-136".

От артиллерийских обстрелов страдала Никопольщина. Ночью враг бил по Никополю, Марганецкой и Мировской громадам. Уже утром – снова по районному центру. Повреждено частное предприятие. Повреждены 2 дома и газопровод. Информация о последствиях уточняется. Предварительно – всюду обошлось без погибших и пострадавших.

Вчера днем российские войска обстреляли два района области. Агрессор ударил по Новопавловской сельской громаде на Синельниковщине. Уничтожен грузовик местного жителя. Направил артиллерию враг и на Никополь. Люди не пострадали.

Запорожская область

За минувшие сутки враг совершил 121 обстрел, под ударом оказались 33 населенных пункта. 101 артиллерийский обстрел пришелся по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботиного, Малиновки, Темировки, Преображенки, Луговского, Каменского, Степногорска, Лобкового, Малых Щербаков, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Враг нанес 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданиловке, Волшебному и Пятихаткам, обстрелял из РСЗО Новопавловку, Белогорье и Новодаровку, ударил 6 авиабомбами по Орехову, Малой Токмачке и Роботиному, 4 ракетных удара пришлись по Трудовому й Роздвянце.

В результате РСЗО-удара по Новопавловке погиб 65-летний мужчина. Также поступило 7 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Харьковщина

За прошедшие сутки оккупанты наносили авиаудары по населенным пунктам Веселое Харьковского района, Огурцово Чугуевского района, Синковка, Кисловка, Котляровка Купянского района. Под артиллерийским огнем противника оказались около 20 населённых пунктов области.

На Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления.

В с. Андреевка Изюмского района в поле подорвался на неустановленном взрывном устройстве комбайн. Водитель получил легкие осколочные ранения, от госпитализации отказался.

Луганщина

За прошедшие сутки оккупанты наносили авиационных ударов вдоль всей линии фронта – пострадали Новоселовское, Новоегоровка, Белогоровка За сутки противник совершил 142 обстрела (537 снарядов).

Донетчина

По населенным пунктам области оккупанты нанесли 7 ударов: артиллерия, миномет, танк. Под огнем – 5 населенных пунктов: с. Дружба, Часов Яр, Авдеевка, Северск, с. Константиновка. Повреждены 3 частных жилых дома. За сутки по области – один человек ранен.

Николаевщина

Вчера днем в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожен разведывательный БПЛА неустановленного типа. Вчера в течение дня враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина

За сутки по области противник совершил 57 обстрелов (250 снарядов), из них по г. Херсон – 4 обстрела (13 снарядов). Оккупанты попали в районы 26 населенных пунктов области; территорию и здания учебного заведения и одного из подразделений ГСЧС, объект критической инфраструктуры в Херсоне; башню мобильной связи в Бериславском районе.

Вчера утром враг атаковал центр Херсона, оккупанты ударили по образовательному заведению. Из-за попадания вражеских снарядов в здании повреждены кровля и окна. Также обстреляли жилой дом. У 68-летней женщины диагностировали ситуационно-невротическую реакцию. Ей оказали медпомощь.

Также вчера оккупанты ударили по Суворовскому району города. Минно-взрывную травму и ранение шеи получила 69-летняя женщина. Всего за сутки из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

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