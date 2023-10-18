Оккупанты обстреляли 9 областей Украины — есть жертвы и разрушения: ситуация в регионах

В Украине ночь против 18 октября в некоторых областях прошла с обстрелами. Областные государственные администрации рассказали о ситуации в регионах по состоянию на утро.

Черниговщина

За сутки – 9 обстрелов (77 взрывов). Враг обстреливал Новгород-Северский, Черниговский районы из минометов, ствольной артиллерии, АГС. Также зафиксировано 8 взрывов от неуправляемых авиационных ракет в Семеновской общине Новгород-Северского района.

В одном из сел Семеновской громады взрывами повреждена линия электропередач. О потерях среди местного населения или других повреждениях гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

Сумщина

Вчера в течение дня россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 41 взрыв. Обстрелы потерпели Шалыгинская, Краснопольская, Белопольская громады. Без последствий. Ночь в Сумской области прошла без обстрелов.

Запорожская область

В результате ночного удара по Запорожью ранения получили пять человек, трое – пропавших без вести. Также известно о двух погибших.

За прошедшие сутки рашисты совершили 6 ракетных ударов по Запорожью, 7 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодаровке и Малой Токмачке, обстреляли из РСЗО Орехов, Малую Токмачку и Новоданиловку, а также приготовили 4 авиаснарядами по Роботиному.

По территории Новоандреевки, Малиновки, Роботиного, Белогорья, Левадного, Красного, Волшебного, Пятихаток, Малых Щербаков, Степного, Плавней, Каменского и других прифронтовых городов и сел пришлось 118 артобстрелов.

Поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектах инфраструктуры.

Днепропетровщина

Ночью враг продолжал бить по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстреливал районный центр, Марганецкую и Мировскую громады. Выпустил около двух десятков снарядов. Спасатели еще обследуют населенные пункты, атаковавшие агрессор. Уточняют последствия ушибов. Прошло без погибших и пострадавших.

Вчера под вражеским ударом днем были Марганецкая и Мировская громады Никопольского района. Агрессор бил по селам из тяжелой артиллерии. Сбрасывал боеприпасы из БпЛА. Поврежден инфраструктурный объект.

Прошло без пострадавших.

Харьковщина

На Купянском направлении артиллерийским и минометнымм обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Красное Первое, Синковка, Петропавловка, Кисловка, Песчаное.

Военные отразили более 15 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка и Кисловка.

В результате обстрелов с. Кондрашовка Купянского района поврежден частный дом и газовая труба. Недалеко от села Пески-Радьковские Изюмского района на неизвестном взрывном устройстве взорвался трактор МТЗ. В результате детонации загорелся пожар. 52-летний водитель трактора погиб на месте.

Луганщина

Штурмы Надежды со стороны россиян продолжились, за вчера остановлены еще девять атак у этого населенного пункта. Удары с неба в течение суток нанесены в районе Серебрянского лесничества и Белогоровки. Макеевка, Невское и Белогоровка находились под артиллерийским и минометным огнем противника. За сутки противник совершил 139 обстрелов (548 снарядов).

Донетчина

По населенным пунктам области россияне совершили 6 обстрелов из ЗРК "С-300", РСЗО "Смерч", артиллерии, минометов. Под огнем были: Славянск, Часов Яр, Авдеевка, пгт Большая Новоселка, с. Федоровка.

Повреждены 4 жилых дома, общежитие, 3 гражданских автомобиля, 2 складских помещения. В Донецкой области за сутки: один человек погиб, один человек ранен.

Николаевщина

Сегодня ночью артиллерийские вражеские обстрелы фиксировались по акватории Куцурубской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина

Этой ночью под огнем находились 11 населенных пунктов правобережья, в том числе и Херсон. Один из ударов пришелся по Благовещенскому. Там пострадала 69-летняя женщина. Она госпитализирована с многочисленными травмами в крайне тяжелом состоянии. Из трех СУ-34 враг выпустил 6 авиабомб по Новобериславу.

Был прилет на территорию частного дома. 63-летний владелец получил тяжелые травмы, от которых погиб на месте. В настоящее время выясняются масштабы разрушений после ночных обстрелов.

За сутки по области противник совершил 70 обстрелов (404 снаряда), из них по г. Херсон — 4 обстрела (16 снарядов).

В результате обстрелов Херсона пострадал работник охранной фирмы, который во время обстрела находился в служебном автомобиле. Его госпитализировали; состояние пострадавшего – средней тяжести.

Также враг совершил обстрел транспортного предприятия. Пострадали два работника. Это мужчины в возрасте 52 лет. Они госпитализированы с минно-взрывными травмами.

В результате обстрела центра Херсона, ранения получили женщины 57 и 66 лет. Им предоставлена помощь на месте. Есть частичное разрушение их жилищ. Также повреждены соседние многоэтажки.

В результате авиаобстрела с. Веселое, Каховского района травмы средней тяжести получила 54-летняя женщина

Из артиллерии враг укрыл Красный Маяк. Произошло возгорание хозяйственной постройки. А в Золотой Балке попадание в частный дом. К счастью, без жертв. Всего за сутки из-за российской агрессии 6 человек получили ранения.

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