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Оккупанты обстреляли 9 общин Сумской области: есть пострадавшие и повреждения

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Оккупанты обстреляли 9 общин Сумской области: есть пострадавшие и повреждения

В Сумской области прогремели 104 взрыва в сутки / Фото: t.me/Zhyvytskyy

Враг бил из артиллерии и минометов.

В воскресенье, 4 июня, россияне обстреляли 9 общин Сумской области. Зафиксировано 104 взрыва и 22 обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

  • Белопольская община: зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы – 10 взрывов.
  • Великописаревская община: россияне атаковали из артиллерии и минометов — 21 взрыв. Поврежден 1 дом, гараж с автомобилем и газовая труба.
  • Глуховская община: артиллерийский обстрел – 9 взрывов.
  • Зноб-Новгородская община: враг бил из артиллерии – 28 взрывов. Ранены 2 гражданских человека, а также повреждены 7 частных домов, линия электропередач, церковь, пожарно-спасательная часть.
  • Краснопольская община: минометный обстрел – 6 взрывов.
  • Миропольская община: россияне били из артиллерии и минометов – 6 взрывов.
  • Новослободская община: враг сбросил 9 мин.
  • Шалыгинская община: минометный обстрел – 5 взрывов.
  • Юнакиевская община: артиллерийские обстрелы – 10 взрывов.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
147
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