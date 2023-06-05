Оккупанты обстреляли 9 общин Сумской области: есть пострадавшие и повреждения

Враг бил из артиллерии и минометов.

В воскресенье, 4 июня, россияне обстреляли 9 общин Сумской области. Зафиксировано 104 взрыва и 22 обстрела.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской ОВА.

Белопольская община: зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы – 10 взрывов.

Великописаревская община: россияне атаковали из артиллерии и минометов — 21 взрыв. Поврежден 1 дом, гараж с автомобилем и газовая труба.

Глуховская община: артиллерийский обстрел – 9 взрывов.

Зноб-Новгородская община: враг бил из артиллерии – 28 взрывов. Ранены 2 гражданских человека, а также повреждены 7 частных домов, линия электропередач, церковь, пожарно-спасательная часть.

Краснопольская община: минометный обстрел – 6 взрывов.

Миропольская община: россияне били из артиллерии и минометов – 6 взрывов.

Новослободская община: враг сбросил 9 мин.

Шалыгинская община: минометный обстрел – 5 взрывов.

Юнакиевская община: артиллерийские обстрелы – 10 взрывов.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области раздались звуки взрывов во время воздушной тревоги.