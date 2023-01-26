Оккупанты обстреляли админздание на Херсонщине: есть жертва и тяжелые раненые (фото)

Российская оккупационная армия утром 26 января обстреляла село Кочубеевка Бериславского района Херсонской области. Есть жертва и потерпевшие.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Оккупанты атаковали административное здание. На месте работают спасательные службы.

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Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

"Прицельным огнем рашисты атаковали административное здание. По предварительной информации, из-за российского удара один человек погиб, три человека получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Одна раненая в результате вражеских обстрелов находится в тяжелом состоянии. Врачи борются за ее жизнь.

В полиции области добавили, что российские войска в сутки обстреляли из реактивных систем залпового огня, минометов, тяжелой артиллерии и БПЛА мирные громады Бериславского и Херсонского районов. Повреждены и разрушены жилые дома, фельдшерско-акушерский пункт, хозяйственные здания, осколками от снарядов истерзаны автомобили.

Под массированную атаку попал Херсон — больше повреждений зданий зафиксировано в центре города и в микрорайоне ХБК, где повреждены фасады и квартиры в многоэтажках, кафе и магазины, на дорогах воронки от снарядов.

Напомним, в городе Берислав россияне обстреляли магазин, в результате чего погибли 70-летний мужчина и 63-летняя женщина, еще три человека получили ранения.

Как сообщали турецкие СМИ 25 января, из-за ракетных обстрелов России пострадали два корабля, находившиеся в порту Херсона. Один из них охватил пожар.

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