Оккупанты обстреляли Ахтырку: есть жертва и много раненых гражданских

Оккупанты обстреляли Ахтырку: есть жертва и много раненых гражданских

Прокуратура открыла дело по факту нарушения законов и обычаев войны.

Российские военные в очередной раз нарушили правила ведения войны и 7 марта устроили обстрел гражданской инфраструктуры в Ахтырке Сумской области.

Об этом сообщили в областной прокуратуре, открывшей производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

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По данным следствия, российские военные 7 марта с 22:43 почти два часа обстреливали Ахтырку, применяя военную авиацию и ракетное оружие.

По состоянию на 8 марта в результате бомбардировок и обстрелов, погибло ориентировочно 1 гражданское лицо, еще 14 получили ранения. Число пострадавших еще уточняется.

Вражескими обстрелами также повреждены здания городского совета, дома культуры, "Универмага", жилые дома и железнодорожный вокзал.

‼️1 погибший и 14 раненых — оккупанты в течение почти двух часов сбрасывали бомбы и обстреливали г. Ахтырка... Опубликовано Сумская областная прокуратураВторник, 8 марта 2022 г.

Напомним, утром 8 марта глава Сумской области Дмитрий Живицкий сообщал, что самая сложная ситуация – в Ахтырке. Вражеская артиллерия разбомбила город предыдущего дня: разбиты жилые кварталы, атакованные ТЭЦ. Работают все аварийные спецслужбы.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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