Оккупанты обстреляли Авдеевку из Градов и установок "Точки-У"

После обстрелов несколько сел остались без света.
Сегодня, 12 марта, российские оккупационные войска открыли огонь в направлении Авдеевки из Градов и установок "Точки-У". Также под обстрелом оказались населенные пункты Очеретинского общества.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
В Очеретинской общине оккупанты обстреляли Каменку. Обстрелами была перебита линия электропередач, без электричества остались Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка и Александрополь.
Последствия обстрелов еще не устанавливаются.
Ранее стало известно, что в Ахтырке Сумской области и продолжается артобстрел армией Российской Федерации.
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