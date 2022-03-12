Оккупанты обстреляли Авдеевку из Градов и установок "Точки-У"

Оккупанты обстреляли Авдеевку из Градов и установок "Точки-У"

После обстрелов несколько сел остались без света.

Сегодня, 12 марта, российские оккупационные войска открыли огонь в направлении Авдеевки из Градов и установок "Точки-У". Также под обстрелом оказались населенные пункты Очеретинского общества.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

В Очеретинской общине оккупанты обстреляли Каменку. Обстрелами была перебита линия электропередач, без электричества остались Троицкое, Новобахмутовка, Новоселовка и Александрополь.

Последствия обстрелов еще не устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Ахтырке Сумской области и продолжается артобстрел армией Российской Федерации.

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