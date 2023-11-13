Оккупанты обстреляли авто с двухмесячным младенцем в Херсоне: ребенка госпитализировали — жуткое видео

В пригороде Херсона оккупационная армия России в полдень 13 ноября обстреляла из артиллерии автомобиль, в котором семья возвращалась из медосмотра двухмесячного младенца.

Об этом пишет пресс-служба МВД.

В результате попадания автомобиль загорелся – 36-летняя мать ребенка в тяжелом состоянии в больнице. Мужчина, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка.

"Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла", — добавили правоохранители.

Ювенальные полицейские доставили младенца в Херсонскую больницу.

Предварительно у девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь и борются за жизнь ее мамы.

Напомним, в прифронтовых районах Харьковщины родители отказываются от эвакуации детей и прячут их от правоохранителей.

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