Оккупанты обстреляли авто с двухмесячным младенцем в Херсоне: ребенка госпитализировали — жуткое видео

Оккупанты из артиллерии обстреляли Херсон.
В пригороде Херсона оккупационная армия России в полдень 13 ноября обстреляла из артиллерии автомобиль, в котором семья возвращалась из медосмотра двухмесячного младенца.
Об этом пишет пресс-служба МВД.
В результате попадания автомобиль загорелся – 36-летняя мать ребенка в тяжелом состоянии в больнице. Мужчина, который был за рулем, погиб. Вероятно, это 64-летний дедушка ребенка.
"Личность установит экспертиза, поскольку тело выгорело практически дотла", — добавили правоохранители.
Ювенальные полицейские доставили младенца в Херсонскую больницу.
Предварительно у девочки диагностировали минно-взрывное ранение головы. Состояние средней тяжести. Врачи оказывают необходимую помощь и борются за жизнь ее мамы.
Напомним, в прифронтовых районах Харьковщины родители отказываются от эвакуации детей и прячут их от правоохранителей.
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