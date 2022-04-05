Оккупанты обстреляли Барвенково в Харьковской области: жителям рекомендуют эвакуироваться поездами

Желающим следует обратиться в органы местной власти.
За прошедшие сутки армия Российской Федерация повредила в Барвенковом Харьковской области жилые строители автомобили и сельхозтехнику.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
"Жителям рекомендуем записываться на эвакуацию поездами. Так же рекомендуем обезопаситься жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией обращайтесь в органы местного самоуправления", — говорится в сообщении Гайдая.
К слову, за прошедшие сутки войска страны-оккупантки нанесли 54 удара из разных видов оружия дального действия. В частности, использовали артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.
Как сообщалось, ночь в Сумах и области прошла спокойно, несмотря на несколько воздушных тревог. Освобожденные общины продолжают приходить в себя от нашествия оккупантов. В частности, в Сумах продолжают возобновлять работу АЗС, магазины, больницы и коммунальный транспорт.