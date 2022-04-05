Оккупанты обстреляли Барвенково в Харьковской области: жителям рекомендуют эвакуироваться поездами

Желающим следует обратиться в органы местной власти.

За прошедшие сутки армия Российской Федерация повредила в Барвенковом Харьковской области жилые строители автомобили и сельхозтехнику.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

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В ОГА рекомендуют местным жителям уезжать из города.

"Жителям рекомендуем записываться на эвакуацию поездами. Так же рекомендуем обезопаситься жителям Лозовой, через населенный пункт курсируют бесплатные поезда. За дополнительной информацией обращайтесь в органы местного самоуправления", — говорится в сообщении Гайдая.

К слову, за прошедшие сутки войска страны-оккупантки нанесли 54 удара из разных видов оружия дального действия. В частности, использовали артиллерийские удары, минометные и танковые обстрелы, обстрелы из РСЗО. Пострадали районы Салтовки, Пятихатки, Алексеевки, Холодной Горы, Дергачи, Барвенково, Чугуев.

Как сообщалось, ночь в Сумах и области прошла спокойно, несмотря на несколько воздушных тревог. Освобожденные общины продолжают приходить в себя от нашествия оккупантов. В частности, в Сумах продолжают возобновлять работу АЗС, магазины, больницы и коммунальный транспорт.

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