Оккупанты обстреляли Барвинково в Харьковской области: пятеро погибших

Число раненых жителей устанавливают.

Российские кафиры 26 марта обстреляли город Барвинково в Харьковской области: есть погибшие.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

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Отмечается, что около 11:00 военнослужащие Российской Федерации произвели обстрел города. В результате атаки оккупантов погибли пять человек. Число раненых устанавливается. Кроме того, повреждено помещение лицея. В настоящее время ликвидирован пожар помещений учебного заведения.

Областная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Управления СБУ в Харьковской области.

Как сообщалось, российская армия с пятого-шестого дня войны вела непрерывный огонь по Мариуполю из "Градов", артиллерии, систем "Буратино", а затем привлекла авиацию и корабли. Уже три недели мирный Мариупль обстреливает авиацию российской армии.

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