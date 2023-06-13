Оккупанты обстреляли Белозерку: попали в церковь и убили священника (фото)

Повреждения получили жилые дома, также есть пострадавшие.

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии Белозерка. Ракета попала во двор церкви и убила священника.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

“Русская армия обстреляла Белозерку из артиллерии, попала во двор церкви и убила священника. Погибшему было 72 года. Также ранение получила 76-летняя женщина. В результате российских ударов повреждены четыре жилых дома, почта, административные здания, центральная площадь, объекты критической инфраструктуры”, — написал Андрей Ермак.

Напомним, что в Кривом Роге ликвидировали пожар в жилом пятиэтажном доме, куда попала российская ракета во время ночной атаки.

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