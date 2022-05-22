Оккупанты обстреляли Белозерку в Херсонской области: погибла учитель местной школы

На Херсонщине, в Белозерской поселковой территориальной общине, три человека погибли в результате вражеских обстрелов.

В Херсонской области стабильно сложная ситуация сохраняется на территории всей области. В минувшие сутки взрывы и обстрелы раздавались во всех районах.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

“Белозерская поселковая ТГ – энергоснабжение, водоснабжение и газоснабжение. После кассетных обстрелов оккупантами, 21 мая 2022 года, трое погибших и частичное разрушение 10 частных домов”, — говорится в сообщении.

Одна из погибших в результате обстрела Белозерки — Дарья Голик. Она работала учителем в местной школе №3.

Фото: Дарья Голик/Facebook

Коллектив Белозерского учреждения полного общего среднего образования №3 на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным погибшей и вспоминает ее как человека, который "горел жизнью и излучал оптимизм".

"Ее очень любили и ждали дети на уроки, эта любовь была взаимной. Больше всего Дарья Александровна не любила дистанционного обучения, для нее было важно видеть детей на расстоянии протянутой руки, чувствовать их настроение и энергетику. Она все время говорила, что наконец-то нашла себя. Покойся с миром, Дашуня. Вечная тебе память и Царство небесное", — написали коллеги.

Ранее стало известно, что в результате обстрелов российских оккупантов Николаевской области погибла пожилая женщина, всю жизнь работавшая в школе учителем русского языка и литературы.

Много расстрелов и раненых: что происходит в оккупированном Херсоне