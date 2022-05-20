Оккупанты обстреляли более 30 населенных пунктов Донбасса: силы ООС отбили 11 атак

Российские войска в течение 20 мая обстреляли более 30 населённых пунктов в Донецкой и Луганской областях. В результате погибли по меньшей мере четверо гражданских, еще пятеро – получили ранения.

В то же время, украинские военные из состава группировки Объединенных сил отбили 11 атак врага и нанесли ему существенные потери.

Об этом сообщили в штабе командования ООС.

Вдоль всей полосы обороны российские войска используют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию огромных калибров, танки, минометы разных систем, наносят ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

Так, своими обстрелами оккупанты разрушили и повредили 83 гражданских объекта, из них: 72 жилых дома, две школы, общежитие, скит Свято-Успенской Святогорской лавры, два магазина, ангар с семенами подсолнечника и ряд хозяйственных и складских помещений.

В результате этих обстрелов погибли по меньшей мере четыре гражданских лица, еще пять получили ранения. Сейчас продолжаются поисковые работы, спасатели до сих пор разбирают завалы.

В то же время украинские военные отразили 11 атак захватчиков, нанесли им потери в живой силе и технике.

Так, за сутки 20 мая силы ООС уничтожили:

8 танков;

3 артиллерийские системы;

10 единиц боевой бронированной техники;

3 специальных бронированных автомобиля;

6 единиц автомобильной техники.

Подразделения противовоздушной обороны сбили беспилотник типа "Орлан-10" и оперативно тактический беспилотный авиационный комплекс ZALA.

Напомним, в оперативно-тактической группировке "Восток" сообщили об уничтожении в течение 20 мая 80 оккупантов.

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