Оккупанты обстреляли больницу на Купянщине: ранен фельдшер (фото)

Россияне продолжают терроризировать мирное популяция.
Днем 18 декабря россияне обстреляли Купянщину Харьковской области. В результате обстрела РФ ранен фельдшер.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
Российские войска ударили по пгт. Ковшаровка. В результате обстрела осколочные ранения получил 31-летний фельдшер.
Раненому оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, обстрелом россияне разрушили больницу, в здании также выбиты окна.
"Россияне не прекращают терроризировать мирное население, снова страдают гражданские и инфраструктура. Оккупанты должны понести наказание за все преступления", — написал Синегубов.
Как сообщалось, на днях оккупанты РФ нанесли удары с С-300 по Купянску. В результате вражеской атаки был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, из-за обстрелов горело двухэтажное админздание.
Напомним, в Купянске во время эксгумации тела погибшей женщины оккупанты открыли артиллерийский огонь.
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