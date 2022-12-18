Оккупанты обстреляли больницу на Купянщине: ранен фельдшер (фото)

Днем 18 декабря россияне обстреляли Купянщину Харьковской области. В результате обстрела РФ ранен фельдшер.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

Российские войска ударили по пгт. Ковшаровка. В результате обстрела осколочные ранения получил 31-летний фельдшер.

Раненому оказали необходимую медицинскую помощь. Кроме того, обстрелом россияне разрушили больницу, в здании также выбиты окна.

"Россияне не прекращают терроризировать мирное население, снова страдают гражданские и инфраструктура. Оккупанты должны понести наказание за все преступления", — написал Синегубов.

Как сообщалось, на днях оккупанты РФ нанесли удары с С-300 по Купянску. В результате вражеской атаки был поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме того, из-за обстрелов горело двухэтажное админздание.

Напомним, в Купянске во время эксгумации тела погибшей женщины оккупанты открыли артиллерийский огонь.

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