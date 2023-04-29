Оккупанты обстреляли больницу в Херсонской области: есть погибшая и пострадавшие

В пятницу, 28 апреля, захватчики обстреляли больницу и частные дома населенного пункта Белозерка Херсонской области. Один человек погиб.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.



"Враг ударил по территории местной больницы, из-за чего в одном из отделений выбило окна. Также повреждены несколько частных домов. На местах попадания снарядов случились пожары", — говорится в сообщении.



Погибла 57-летняя женщина. Ее обнаружили под завалами дома. Пострадали три человека, двоим из которых медики оказали помощь на месте происшествия. Одного мужчину госпитализировали с осколочными ранениями.

Ранее мы сообщали, что россияне в Херсонской области обстреляли жилье пожилых супругов. Оккупанты ударили по частному дому, когда во дворе были мирные люди. В результате погибла 60-летняя женщина.

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