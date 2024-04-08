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Оккупанты обстреляли Часов Яр и влупили по многоэтажке в Селидово: какие последствия

Оккупанты обстреляли Часов Яр и влупили по многоэтажке в Селидово: какие последствия

Последствия российского удара по Селидово 8 апреля / Фото: Telegram начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина

Захватчики повредили частные дома и попали в девятиэтажку.

Российские войска обстреляли Часов Яр и Селидово в Донецкой области 8 апреля, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"По меньшей мере 1 человек погиб и 3 ранены в результате сегодняшних обстрелов Донетчины", — указал глава военной администрации.

Так, российские оккупанты обстреляли из артиллерии Часов Яр. В результате погибла 77-летняя женщина, были повреждены шесть частных домов.

Под вражеским огнем оказалось и Селидово. Там захватчики попали в девятиэтажку. Пока известно о трех раненых.

Филашкин призвал жителей области беречь себя и эвакуироваться.

Заметим, примерно в это же время появилось сообщение о том, что российские войска нанесли авиаудар по гражданской инфраструктуре в Сумах.

А еще оккупанты ударили КАБами по городу Белополье Сумской области.

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