Оккупанты обстреляли Часов Яр: разрушен дом (фото)

Ермак подчеркнул, что единственный выход из таких ситуаций – победа.

Российские войска обстреляли 21 марта город Часов Яр в Донецкой области, разрушив часть дома.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли город Часов Яр. Частично разрушен дом. Террор городов продолжается. Единственный выход — победа", — подчеркнул глава ОП.

Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ 21 марта, оккупанты не прекращают на Бахмутском направлении штурмовать Бахмут. Враг также обстрелял 12 населенных пунктов на этом направлении, среди которых был и Часов Яр.

Заметим, по данным Донецкой ОВА, из города Часов Яр эвакуировали всех детей.

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