Оккупанты обстреляли Часов Яр: разрушен дом (фото)

Ермак подчеркнул, что единственный выход из таких ситуаций – победа.
Российские войска обстреляли 21 марта город Часов Яр в Донецкой области, разрушив часть дома.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне обстреляли город Часов Яр. Частично разрушен дом. Террор городов продолжается. Единственный выход — победа", — подчеркнул глава ОП.
Напомним, как сообщили в Генштабе ВСУ 21 марта, оккупанты не прекращают на Бахмутском направлении штурмовать Бахмут. Враг также обстрелял 12 населенных пунктов на этом направлении, среди которых был и Часов Яр.
Заметим, по данным Донецкой ОВА, из города Часов Яр эвакуировали всех детей.
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