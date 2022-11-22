Оккупанты обстреляли Часов Яр в Донецкой области: есть раненые (фото)

Глава Донецкой ОВА призывает жителей Временного Яра и Торецкого эвакуироваться.
Российские оккупанты обстреляли Часов Яр в Донецкой области, в результате обстрела ранены два человека.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
"Торецк и Часов Яр — под российскими обстрелами. Во Временном Яру два прилета в микрорайон Восточный — ранены два человека, повреждены четыре дома", — рассказал он.
По словам Кириленко, в Торецке зафиксировано прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения.
"Часов Яр и Торецк уже неоднократно попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не прекратят бить по этим городам. Еще раз прошу всех: эвакуируйтесь! Не подвергайте себя неоправданному риску", — подчеркнул председатель ОВА.
Напомним, кафиры под Мелитополем забирают людей на рытье окопов целыми деревнями.
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