Оккупанты обстреляли Часов Яр в Донецкой области: есть раненые (фото)

Российские оккупанты обстреляли Часов Яр в Донецкой области, в результате обстрела ранены два человека.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Торецк и Часов Яр — под российскими обстрелами. Во Временном Яру два прилета в микрорайон Восточный — ранены два человека, повреждены четыре дома", — рассказал он.

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По словам Кириленко, в Торецке зафиксировано прямое попадание в многоэтажку, также повреждены складские помещения.

"Часов Яр и Торецк уже неоднократно попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не прекратят бить по этим городам. Еще раз прошу всех: эвакуируйтесь! Не подвергайте себя неоправданному риску", — подчеркнул председатель ОВА.

Напомним, кафиры под Мелитополем забирают людей на рытье окопов целыми деревнями.

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